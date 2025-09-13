Нидерланды стали четвертой страной, пригрозившей бойкотировать песенный конкурс «Евровидение-2026», если в нем будет разрешено участвовать представителю Израиля.

Как заявила нидерландская общественная телекомпания AvroTros, она «больше не может оправдать участие Израиля [в конкурсе] в нынешней ситуации, учитывая продолжающиеся человеческие страдания в Газе», передает bbc.com.

В заявлении AvroTros также сказано, что при принятии решения о бойкоте конкурса 2026 года телекомпания учла большое количество погибших в Газе журналистов.

Число журналистов, погибших в Газе с начала войны в октябре 2023 года, достигло почти 200 человек. Израиль отрицает, что целенаправленно атакует сотрудников СМИ в секторе.

Ранее о своем отказе участвовать в конкурсе в знак протеста против войны Израиля в Газе заявили Ирландия, Словения и Испания.