Певца из Нидерландов Йоста Клейна отстранили от участия в конкурсе «Евровидение».

Как передает #, об этом сообщила Телерадиовещательная корпорация Нидерландов (NOS).

Причина, по которой было принято такое решение, не называется. Отмечается, что участие Йоста Клейна отменили в последний момент.

Телеканал SVT, отвечающий за освещение событий на конкурсе, утверждает, что Клейн поругался с одним из фотографов. Согласно другой неофициальной информации голландец умудрился повздорить с представителем Европейского вещательного союза, главного организатора «Евровидения».

Известно, что Европейский вещательный союз уже начал расследование случившегося, но подробной информации о скандальном инциденте не дают. Голландский флаг был снят в той части зала, где находятся артисты, но пока не сообщается о дисквалификации Нидерландов в конкурсе.