НАТО может принять решение о размещении германо-нидерландского корпуса союзных сил в эстонском городе Пярну. Об этом 2 августа сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на Минобороны страны.

«Это затронет не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг», — подчеркнули в МО страны.

По информации ERR, окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение 2025 года. Размещение корпуса НАТО предполагает создание инфраструктуры, на строительство которой Минобороны Эстонии запланировало выделить €17 млн.