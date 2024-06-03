Верховный суд Эстонии постановил, что конституция страны не дает права требовать от государства базового образования на каком-либо языке, кроме эстонского. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

В публикации отмечается, что данное решение приняли в ответ на жалобу, поданную в связи с переходом на эстоноязычное обучение в школах с 1 сентября 2024 года. В обращении хотели обязать государство обеспечить образование для детей из русскоязычной общины на их родном языке. Жалобу направил дедушка в защиту прав своего внука, отмечает ERR.

Административный суд отклонил апелляцию, сочтя, что возможное ущемление прав ребенка носит слишком гипотетический характер, поскольку обязанность посещать школу возникла бы у этого ребенка только через пять лет.