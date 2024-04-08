Представительницу Израиля на песенном конкурсе Евровидения-2024, певицу Эден Голан, будет сопровождать охрана. Таким образом они станут наиболее защищенной делегацией в истории конкурса. Об этом сообщает Ynetnews.

Артистку рассматривают как потенциальную мишень для нападений из-за того, что она символически представляет Израиль.

Причина — в военном конфликте в секторе Газа. Песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме, известном своим многочисленным и активным мусульманским населением, а также антиизраильскими настроениями.

Голан впервые появится на сцене Евровидения во время второго полуфинала, запланированного на 9 мая, где она исполнит песню из своего репертуара Hurricane.