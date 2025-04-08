Глава Пентагона Пит Хегсет уволил военного представителя Соединенных Штатов в НАТО Шошану Четфилд — единственную женщину в военном комитете НАТО. Решение связано с потерей доверия к руководящим способностям вице-адмирала Военно-морских сил США, заявил представитель ведомства Шон Парнелл во вторник, 8 апреля.

Еще до официального объявления об увольнении Четфилд о данном решении сообщили Reuters и AP. По всей видимости, оно связано с заявлениями Четфилд в поддержку разнообразия в американской армии, отметили официальные лица, на которых сослалось AP.

Один из источников Reuters предположил, что решение могло быть связано с политикой Пентагона по ликвидации программ поддержки многообразия, равенства и инклюзивности. Шошана Четфилд является одной из немногих женщин — трехзвездочных генералов в ВМС США.

Таким образом Шошана Четфилд стала последней из целого ряда высокопоставленных офицеров, уволенных администрацией президента США Дональда Трампа в рамках масштабных кадровых преобразований в Пентагоне, а также третьей женщиной в командовании американской армии, уволенной после возвращения Трампа в Белый дом. Она занимала пост военного представителя США в НАТО с 2023 года.

В феврале Трамп без объяснений уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна и еще пять адмиралов и генералов в ходе беспрецедентных перестановок в военном руководстве страны. Тем самым он нарушил давнюю традицию, в рамках которой новые президенты США обычно сохраняют назначенцев предыдущих администраций на высших военных постах.

Кроме того, в конце февраля министр обороны Хегсет отправил в отставку начальника штаба ВМС адмирала Лизу Франкетти, замначальника штаба ВВС США генерала Джима Слайфа и трех ведущих военных юристов. На следующий день после инаугурации в январе Трамп также уволил командующую береговой охраной США адмирала Линду Фейган.