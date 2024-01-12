Глава Пентагона Ллойд Остин участвовал в руководстве атакой в Йемене, контролируя из больницы нанесение ударов по объектам хуситов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

По словам чиновника, Остин отдал приказ Центральному командованию (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США нанести удары. Он также контролировал процесс в режиме реального времени с помощью «полного набора защищенных средств связи». Кроме того, отмечается, что со вторника по четверг Остин дважды разговаривал с президентом США Джо Байденом.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер объяснил, что целью ударов США и Великобритании было подорвать способность хуситов проводить атаки.