Йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» рассматривает возможные варианты ответа на удары, нанесенные Великобританией и США по территории арабской страны. Об этом заявил официальный представитель организации Мухаммед Абдель Салям в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera.

«Вооруженные силы [хуситов] в настоящее время изучают возможные варианты ответа», — отметил Абдель Салям, добавив, что, с его точки зрения, ответ должен последовать «в ближайшее время».

Ранее военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что хуситы после американо-британских ударов будут атаковать «источники угрозы» как на суше, так и на море.