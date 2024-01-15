Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы, где он с 1 января проходил лечение связанных с раком осложнений, он продолжит работать дистанционно, сообщает Пентагон.

Его выписали 15 января из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида после консультаций с врачами. Остин продолжит лечиться дома и некоторое время будет работать удаленно.

По оценке врачей, за время госпитализации состояние здоровья Остина улучшилось.

«Он прошел несколько медицинских тестов и проверок. Его выписали, рекомендовав курс физиотерапии и регулярные осмотры. Ожидается, что министр обороны полностью восстановится», — сообщается в пресс-релизе.