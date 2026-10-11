Приговоренная к смертной казни в США Криста Пайк была выписана из больницы после неудачной попытки привести приговор в исполнение в конце сентября, сообщили ее адвокаты.
Как говорится в их заявлении, 50-летняя осужденная за убийство вернулась в тюрьму, где провела последние 30 лет. Там она продолжает получать необходимую медицинскую помощь.
30 сентября Пайк осталась жива после двух инъекций смертельной дозы пентобарбитала, после чего оказалась в больнице в критическом состоянии.
Ранее на этой неделе она пришла в сознание и начала говорить, чем поразила экспертов, медицинский персонал и своих адвокатов.
По словам защитников, ее первыми словами были: «Где я?» и «Кто вы?»
«Она благодарна сотрудникам экстренных служб и медицинской бригаде за заботу в этих чрезвычайных обстоятельствах», — говорится в заявлении адвокатов.
Случай с Пайк называют беспрецедентным: считается, что она — единственный человек, выживший после попытки казни путем введения смертельной инъекции.
На судебном заседании в среду помощник генерального прокурора штата Теннесси Уилл Эйерс сообщил судье, что не знает, намерен ли штат назначать новую дату казни Пайк.
Судья также обязал власти штата Теннесси сохранить все доказательства, связанные с неудавшейся казнью. Эти материалы могут лечь в основу будущего судебного иска против штата.
Пайк было 18 лет, когда она вместе со своим тогдашним бойфрендом Тадарилом Шиппом избила, пытала и убила 19-летнюю Коллин Слеммер; они познакомились в учебном центре для молодежи из малообеспеченных семей. (bbc.com)