Приговоренная к смертной казни в США Криста Пайк была выписана из больницы после неудачной попытки привести приговор в исполнение в конце сентября, сообщили ее адвокаты.

Как говорится в их заявлении, 50-летняя осужденная за убийство вернулась в тюрьму, где провела последние 30 лет. Там она продолжает получать необходимую медицинскую помощь.

30 сентября Пайк осталась жива после двух инъекций смертельной дозы пентобарбитала, после чего оказалась в больнице в критическом состоянии.

Ранее на этой неделе она пришла в сознание и начала говорить, чем поразила экспертов, медицинский персонал и своих адвокатов.

По словам защитников, ее первыми словами были: «Где я?» и «Кто вы?»