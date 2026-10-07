50-летняя американка Криста Пайк, осужденная в США на смертную казнь и выжившая после двух смертельных инъекций, «вопреки всему, пришла в сознание и может говорить», сообщили ее адвокаты во вторник.

Как следует из их заявления, Пайк продолжает лечение в отделении интенсивной терапии больницы штата Теннесси, куда она попала в бессознательном состоянии на прошлой неделе после попытки приведения в исполнение приговора — введения ей двух инъекций пентобарбитала, которые тем не менее не лишили ее жизни.

Все это время врачи занимались выведением из ее организма пентобарбитала.

Законодательство США предполагает, что осужденному на смертную казнь могут быть сделаны лишь две такие инъекции.

Пайк содержится в больнице в наручниках и кандалах, пристегнутых к постели, несмотря на повреждения, которые она получила в процессе введения ей инъекций, сообщили адвокаты.

Накануне приведения приговора в исполнение защита Пайк предупреждала, что особенности строения ее вен могут осложнить ее казнь и принести ей «избыточные страдания».

Как заявили адвокаты Пайк, то, что она пришла в себя после двух неудачных попыток привести в исполнение смертный приговор — «беспрецедентно с медицинской точки зрения». Несмотря на то, что прогноз по-прежнему остается неясным, «как минимум, мы ожидаем длительного восстановления», сказано в заявлении ее защитников.

Пайк — единственный известный случай в истории США, когда приговоренный к смерти остался в живых после доведенной до конца попытки казни, напомнили они.

Что будет дальше, остается неясным: власти Теннесси пока не сообщили, будут ли они пытаться еще раз привести приговор в исполнение.

Однако губернатор Теннесси Билл Ли приостановил проведение казней по всем смертным приговорам до конца года, а глава тюремной системы штата заявил в минувшие выходные, что планирует уйти в отставку.

Один из ее адвокатов Стивен Феррел ранее призвал губернатора «как минимум» заменить Пайк смертный приговор на пожизненное заключение. «Она пережила мучительную попытку казни, — пояснил он. — А до того она провела в тюрьме более 30 лет, большую часть этого времени — в одиночной камере. Мы пока не знаем — и, возможно, никогда не узнаем — каким мучениям она подвергалась в это время».