Бамиан стал пятнадцатой афганской провинцией, где власти ввели запрет на показ в СМИ живых существ.

Об этом сообщил Центр афганской журналистики (AFJC).

«В Бамиане департамент министерства поощрения добродетели и предотвращения порока издал официальную директиву, в которой говорится, что с 18 апреля 2025 года, после совещания под председательством губернатора Абдуллы Сархади, на котором присутствовали местные чиновники, съемка и трансляция изображений живых существ будут запрещены в соответствии с пунктом 3 статьи 17 закона о поощрении добродетели и предотвращении порока», — говорится в заявлении AFJC.

В копии этого документа, полученной AFJC, содержится указание местным госструктурам больше не разрешать журналистам делать фотографии на мероприятиях и собраниях ни при каких обстоятельствах. Частным лицам фотографировать людей также категорически запрещено.

«В директиве четко указано, что любые нарушения приведут к судебным искам», — отмечает центр.