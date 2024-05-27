Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что отдал распоряжение МИД страны направить ноту в посольство Испании в еврейском государстве, запрещающую испанскому консульству в Иерусалиме предоставлять консульские услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан.

«Сегодня утром я поручил МИД направить дипломатическую ноту в посольство Испании в Израиле, запрещающую консульству Испании в Иерусалиме осуществлять консульскую деятельность или предоставлять консульские услуги жителям Палестинской автономии», — написал Кац в X (бывший Twitter). «Те, кто вознаграждают [радикальное движение] ХАМАС и пытаются создать палестинское террористическое государство, не будут иметь контактов с палестинцами», — продолжил Кац, добавив, что «времена инквизиции прошли». «Тем, кто причиняет нам вред, мы причиним вред в ответ», — отметил глава израильского внешнеполитического ведомства.