Министерство иностранных дел Польши в четверг, 21 августа, направит российской стороне ноту по поводу упавшего и взорвавшегося на территории республики дрона. Об этом в эфире польской радиостанции RMF FM заявил замглавы польского МИД Марчин Босацкий, его слова приводит РИА Новости.

При этом польский дипломат не привел никаких доказательств, что в стране упал именно российский беспилотник.

«У нас есть информация из министерства национальной обороны о том, что это был дрон, примененный Российской Федерацией», — сказал Босацкий.

Он утверждает, что российский дрон был применен против Украины и пролетал через территорию Польши.