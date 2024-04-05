МИД Молдовы осудил падение обломков боевого беспилотника на юге республики. Ведомство отметило, этот дрон Россия использовала для нападения на Украину.

«Мы решительно осуждаем неоднократное обнаружение обломков военного беспилотника, использованного Россией при нападении на Украину. Предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад. Молдова поддерживает Украину», — говорится в сообщении МИД, передает moldova1.md.

Вчера в Вулканештском районе у села Этулия нашли обломки дрона. В Пограничной полиции сообщили, это фрагменты российского ударного беспилотника «Герань-2». Их обнаружили в 500 метрах от границы с Украиной. Зону оцепили, находку изучили саперы.

В этом же районе в декабре уже находили обломки дрона. Боевая часть содержала 50 килограммов взрывчатки. Ее обезвредили управляемым взрывом.