Великобритания призывает Россию вывести свои войска с территории Молдовы. Об этом заявил заместитель главы британской делегации в ОБСЕ Дейрдре Браун, говоря о ситуации в Республике Молдова, передает noi.md.

Он с сожалением отметил, что российские войска по-прежнему присутствуют на суверенной территории Молдовы, что является вопиющим нарушением международного права.

«Россия должна немедленно вывести свои войска, соблюдать нормы международного права и обеспечить упорядоченный вывод и уничтожение опасных боеприпасов, хранящихся в Колбасне, которые по-прежнему представляют явную и реальную угрозу для граждан», — отметил Дейрдре Браун.

По его словам, 2024 год является критическим годом для Молдовы, а важность предстоящих президентских выборов и референдума по вопросу о стремлении Молдовы в ЕС привлекли внимание других сторон.

«Великобритания усиливает поддержку Молдовы в области кибербезопасности и институциональной устойчивости, чтобы противостоять этой угрозе и защитить демократический выбор своего народа. Мы приветствуем принятое в декабре решение Европейского совета официально открыть переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой. Это важный шаг на пути к суверенному выбору Молдовы строить свое будущее в Европе», — заявил заместитель главы британской делегации в ОБСЕ Дейрдре Браун.