Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина завершить специальную военную операцию и вывести войска.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Президент России сегодня впервые с начала вторжения в Украину принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил свое вторжение в Украину и вывел войска с территории Украины, чтобы эта война, наконец, закончилась», — сказал Шольц

Канцлер ФРГ также отметил, что Германия выступает за «длительный и справедливый мир» в Украине на основе Устава ООН.