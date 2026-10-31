Иран расширит географию войны, если США предпримут в регионе новую авантюру. Об этом заявил официальный представитель армии исламской республики Мохаммад Акраминия.

«Если президент США [Дональд Трамп], склоняя сионистов (израильтян — ред.) на свою сторону, вновь предпримет очередную авантюру в регионе, то огонь войны, несомненно, охватит более широкую географию, и конец войны не будет в его руках», — написал он в X.

Как отметил Акраминия, учитывая «черное прошлое» американского президента в предательстве дипломатии, армия Ирана, не доверяя действиям противника и не обращая на них внимания, непрерывно повышает боевую готовность. Он добавил, что военные внимательно следят за действиями США в регионе.