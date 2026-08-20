Азербайджан планирует расширить географию прямого авиасообщения с зарубежными странами и увеличить частоту рейсов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, соответствующие меры предусмотрены «Государственной программой по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы».

В документе определен ряд мероприятий, направленных на повышение вклада транспортной инфраструктуры в развитие туризма.

В частности, предусмотрены расширение географии прямого воздушного сообщения Азербайджана с зарубежными странами и увеличение частоты рейсов, повышение доступности цен на авиабилеты, а также стимулирование привлечения новых международных рейсов и бюджетных авиакомпаний в аэропорты, расположенные в регионах страны.

Согласно документу, эти меры направлены на расширение географии полетов авиаперевозчиков, увеличение частоты рейсов по существующим направлениям, повышение доступности стоимости авиабилетов и эффективное использование потенциала региональных аэропортов.

Ожидается, что реализация предусмотренных мероприятий будет способствовать увеличению туристического потока в Азербайджан, расширению воздушного сообщения страны с новыми туристическими рынками и развитию туризма в регионах.