Число погибших в результате крушения индонезийского судна Virgo Transport 8 достигло 78 человек. В поисковых работах задействованы уже более 1 000 спасателей, сообщило агентство Antara.

По его информации, на 18-й день работ поисковых служб было установлено местонахождение 186 человек, из которых 108 человек были спасены. 57 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

По данным газеты The Jakarta Post, 13 сентября паром пропал во время сильного шторма по пути из города Сурабая провинции Восточная Ява в город Банджармасин провинции Южный Калимантан. Всего на судне находились 243 человека, включая 30 членов экипажа.