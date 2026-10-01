После завершения Генеральной Ассамблеи ООН, «на полях» которой иранские и американские переговорщики контактировали через посредников, делегация Ирана покинула Нью-Йорк в ранее запланированное время, заявили в постоянном представительстве ИРИ при ООН.

«Иранская делегация покинула Нью-Йорк в понедельник вечером, в соответствии с графиком, который был заранее, 17 сентября, оговорен с Госдепартаментом США. Не добившись ничего, Госдепартамент прибегнул к распространению необоснованных и бесполезных новостей», — говорится в заявлении иранского постпредства при ООН в соцсети X.

Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио потребовал, чтобы иранская делегация, приехавшая в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, немедленно покинула страну после того, как переговоры между двумя странами зашли в тупик.

«Госсекретарь Рубио выгнал иранскую делегацию, которая слишком задержалась. Генеральная ассамблея ООН завершилась, так что им пора было уезжать», — заявил один из источников портала.

По словам собеседников Axios, утром в понедельник в Белом доме надеялись, что во второй половине дня переговоры с Ираном могут продвинуться. Но к вечеру стало ясно, что переговоры зашли в тупик.