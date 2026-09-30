30 сентября в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2026 был подписан «Меморандум о сотрудничестве в сферах высшего образования, подготовки кадров, научных исследований и технологий в области оборонной промышленности».

Как сообщает АПА, об этом проинформировало Министерство оборонной промышленности Азербайджана.

Меморандум предусматривает подготовку высококвалифицированных инженерно-технических кадров в соответствии с требованиями оборонной промышленности, развитие сотрудничества между высшими учебными заведениями, предприятиями оборонной промышленности и исследовательскими центрами, обмен студентами и преподавательским составом, а также реализацию совместных научно-исследовательских проектов и инициатив в области инновационных технологий.

Отметим, что в рамках выставки ADEX 2026 были подписаны документ об академическом сотрудничестве в сфере оборонной промышленности Турции и Азербайджана, охватывающий высшее образование, подготовку кадров, научные исследования и технологии; соглашение о сотрудничестве между Центром исследований и инноваций оборонной промышленности и Академией оборонной промышленности Турции; предварительное соглашение о создании завода ASELSAN; меморандум о взаимопонимании с Boğaziçi Savunma по разработке систем на основе радиочастотных технологий; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с компанией Kayı Savunma; соглашение о стратегическом сотрудничестве между ООО «Военно-промышленная компания MIRAS» и компанией Makine ve Kimya Endüstrisi, а также соглашение о сотрудничестве в сфере логистической поддержки между ООО «Военно-промышленная компания MIRAS» и компанией OTOKAR. Всего подписано семь документов о взаимопонимании и сотрудничестве.