2 апреля Президент Ильхам Алиев принял делегацию Турецкой Республики во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации Президента Халуком Гёргюном.

Халук Гёргюн выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и отметил, что в делегацию вошли руководители влиятельных компаний, составляющих основу оборонной промышленности Турции.

Халук Гёргюн проинформировал главу государства о запланированном подписании между компаниями, входящими в состав турецкой делегации, и компаниями оборонной промышленности Азербайджана меморандумов о взаимопонимании о совместной деятельности по нескольким направлениям.