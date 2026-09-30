Министр транспорта Израиля Мири Регев намерена добиться приостановки рейсов Flydubai в Израиль после драки пилотов на борту. Об этом сообщает I24 со ссылкой на источник.

«Министр потребует поставить на паузу все перелеты вплоть до окончания расследования случившегося, будет настаивать, чтобы рейсы по этому маршруту разрешили выполнять израильским авиалиниям», — сказал журналистам высокопоставленный сотрудник министерства.

Самолет с более чем 150 пассажирами следовал из Дубая в Тель-Авив, но совершил экстренную посадку в Табуке на западе Саудовской Аравии. Поступила информация, что между пилотами лайнера произошла драка. Второй пилот ударил ножом коллегу. Первоначально сообщалось, что участниками конфликта стали пилот-украинец и командир самолета — гражданин России, однако позже СМИ сообщили, что пилоты были гражданами Омана и ОАЭ.

Посадить самолет смогли другие летчики, которые также летели на данном рейсе. Оба пилота госпитализированы. В настоящее время Израиль планирует отправить спецборт для вывоза своих граждан из Саудовской Аравии.