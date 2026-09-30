Американское посольство в Армении сообщило о переходе к практическим шагам по реализации меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Ереваном по критическим минералам.

В сообщении на своей странице в Facebook диппредставительство отметило, что директор управления по цепочкам поставок энергоносителей в бюро по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Госдепартамента Пол Хупер встретился с представителями правительства Армении, частного сектора и гражданского общества, чтобы узнать о потребностях и возможностях горнодобывающего сектора Армении и обсудить потенциальные направления технической помощи США.

«Вместе мы формируем надежные и диверсифицированные цепочки поставок важнейших минералов, способствуя процветанию и укрепляя стратегическое партнерство США и Армении», — говорится в сообщении

26 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио подписали рамочный меморандум по добыче и обработке критических минералов и редкоземельных металлов.