Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял делегацию во главе с директором Бюро государственного департамента США по европейским и евразийским вопросам Бренданом Хенрехеном. Во встрече также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Кристина Квин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, приветствуя гостей, вице-премьер высоко оценил достигнутые по итогам встреч в Вашингтоне 8 августа договоренности и выразил надежду, что совместными усилиями удастся развивать двусторонние отношения в рамках подписанных между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки меморандумов о взаимопонимании.

Собеседники обсудили региональные развития и возможности разблокировки коммуникаций, а также важность проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания».

В этом контексте Брендан Хенрехен отметил: «Я очень рад сообщить, что в результате работы с Конгрессом мы намерены предоставить Армении помощь в размере 145 миллионов долларов. Это первый транш финансирования, направленный на реализацию проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» и связанных с ним договоренностей, достигнутых 8 августа, путем поддержки инвестиций в сферы торговли, инфраструктуры, критически важных цепочек поставок минеральных ресурсов и трансграничной безопасности».