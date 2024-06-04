Армения и Турция имеют довольно широкое взаимопонимание по ряду вопросов в процессе нормализации отношений.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении годового отчета «Об исполнении государственного бюджета РА на 2023 год», коснувшись отношений с различными странами.

«В вопросе нормализации отношений с Турцией у нас есть широкое взаимопонимание по ряду вопросов. Настало время увидеть, как реализуются договоренности на земле», — сказал Мирзоян.