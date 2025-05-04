Несколько авиакомпаний на сутки приостановили выполнение рейсов в Тель-Авив, передает The Jerusalem Post. Ранее на территорию аэропорта Бен-Гурион упала ракета, которую запустило движение «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) с территории Йемена.

Об отмене рейсов объявила немецкая Lufthansa, а также ее дочерние авиакомпании Swiss и Brussels Airlines. Полеты также прекратили американские United и Delta, французская Transavia и ее Air France, канадская Air Canada, японская Nippon Airways, испанские Air Europa и Iberia, а также британская British Airways и азербайджанская Azerbaijan AIrlines.

Венгерская Wizz Air приостановила выполнение рейсов в Тель-Авив до утра 6 мая. Американская Delta Air Lines отменила рейсы из Нью-Йорка в Тель-Авив и обратно.

The Times of Israel отмечает, что на фоне отмен рейсов международных авиакомпаний акции израильских перевозчиков выросли. Стоимость ценных бумаг El Al увеличилась на 6,9%, Israir – на 3,8%. Израильские авиакомпании об отмене рейсов не сообщали.

Утром 4 мая Армия обороны Израиля заявила о падении обломков баллистической ракеты на территории аэропорта Тель-Авива. Пострадали восемь человек. О запуске ракеты заявили йеменские хуситы. (kommersant)