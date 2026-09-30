Представители Азербайджана завоевали пять медалей на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Tbilisi 2026 в столице Грузии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, призерами стали пять из десяти спортсменов сборной.

Онур Гулузаде завоевал «бронзу» в возрастной категории U19.

Джафар Алмедедли, Алиакпер Мирзалиев, Гюльнур Керимли и Саида Гулизаде заняли третьи места в категории U11.

Азербайджанские спортсмены выступали под руководством главных тренеров сборных Михаила Тимофеева, Эльнура Гидаятзаде и Рамиля Джафарова.