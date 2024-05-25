В Анкаре проходят Мультиевропейские игры по таэквондо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований на пьедестал почета поднялись 6 юниоров сборной Азербайджана.

Победив всех своих противников, Новруз Алиев (45 кг) завоевал золотую медаль. Второе место заняла Марьям Джафарова (41 кг), проигравшая только в финале. Гюлай Алиева (44 кг), Али Гасанзаде (33 кг), Гусейн Аббаслы (37 кг) и Гусейн Мамедов (+65 кг) стали обладателями бронзовых медалей.

Отметим, что Мультиевропейские игры завершатся 26 мая.