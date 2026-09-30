Посол Дании в Москве Рольф Холмбое был вызван в российское дипведомство, ему заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями вертолета датских ВВС в отношении российского корабля Балтийского флота. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«30 сентября в МИД России был вызван посол Дании в Российской Федерации Рольфу Холмбое. Датской стороне заявлен решительный протест в связи с непрофессиональными и провокационными действиями вертолета ВВС Дании типа Fennec в отношении корвета «Сообразительный» Балтийского флота, имевшими место 14 сентября в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря», — указывается в сообщении.

Как отметили в МИД РФ, упомянутый летательный аппарат опасно приблизился и осуществил зависание на высоте менее 50 м над российским кораблем, что представляло реальную угрозу безопасности мореплавания, могло создать риски прямого и косвенного столкновения, привести к помехам в работе корабельного оборудования.

«Датскому дипломату было указано, что российская сторона расценивает опасные маневры вертолета ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Акцентирована неприемлемость и абсурдность выдвинутых датскими властями обвинений в адрес России в связи с инцидентом, которые не выдерживают никакой критики, — заключили в министерстве. — Подчеркнуто, что в условиях повышенной напряженности в Балтийском регионе, напрямую связанной с возросшей антироссийской военной активностью НАТО, повторение подобных безрассудных действий может привести к эскалации и создать риск возникновения серьезного инцидента».