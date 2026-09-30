Генеральный прокурор Кямран Алиев находится с официальным визитом в России.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генпрокуратуры, в рамках визита 30 сентября делегация во главе с генеральным прокурором, в состав которой вошел также военный прокурор — заместитель генпрокурора Бахруз Ахмедов, приняла участие в 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ, состоявшемся в Казани.

В рамках заседания были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия между органами прокуратуры на пространстве СНГ, борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также актуальные вопросы международного правового сотрудничества.

Выступая на заседании на тему «Современные вызовы и новые решения в сфере возвращения активов из-за рубежа», К. Алиев поделился мнениями о существующих вызовах в сфере возвращения активов, полученных преступным путем, из иностранных юрисдикций, важности расширения международного сотрудничества в данном направлении и совершенствования практических механизмов.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча К. Алиева с генпрокурором России Александром Гуцаном.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, К. Алиев отметил, что в нашей стране придается большое значение отношениям между Азербайджаном и Россией, опирающемся на узы дружбы, взаимопонимания и доверия. Подчеркивалось, что важную роль в развитии межгосударственных отношений играют контакты Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина.

Говорилось об эффективном сотрудничестве между органами прокуратуры двух стран. В ходе встречи были обсуждены вопросы оказания правовой помощи по конкретным уголовным делам.

В заключение между Генпрокуратурой Азербайджана и Генпрокуратурой России была подписана Программа сотрудничества на 2027-2028 годы. Стороны выразили уверенность в том, что документ будет способствовать укреплению взаимодействия между органами прокуратуры двух стран, расширению практического сотрудничества и обмена опытом по направлениям, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита К. Алиев провел встречу с генпрокурором Лаосской Народно-Демократической Республики Ливонгом Лаоли. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития правового сотрудничества между органами прокуратуры двух стран на основе Меморандума о сотрудничестве, подписанного в прошлом году, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны достигли договоренности о расширении правовой базы взаимовыгодного сотрудничества между органами прокуратуры.

В рамках мероприятия также состоялся круглый стол главных военных прокуроров государств-членов СНГ и стран-участников Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого были обсуждены перспективы сотрудничества в данной сфере.

В ходе визита состоялись двусторонние встречи Б. Ахмедова с военными прокурорами России и Китая, участвовавшими в круглом столе. На встречах были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Визит делегации продолжается.