Президент США Дональд Трамп подтвердил вывод последних американских войск из Ирака, назвав операцию «Непоколебимая решимость» «очень дорогостоящей экскурсией в ад». Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

«Сегодня я с радостью объявляю о том, что последние американские силы покидают Ирак. Это заняло много времени, и изначально в эту трясину нас затянули крайне неудачные решения, но скоро все это станет частью истории», — заявил американский лидер. По его словам, вывод американских войск знаменует собой «победу США и Ирака и поражение ИГ. «В отличие от Афганистана, где было оставлено много оружия и все остальное, где погибли 13 военнослужащих, а многие были ранены, этот организованный вывод сил и техники коалиции с авиабазы в Эрбиле означает завершение очень дорогостоящей экскурсии в ад», — добавил американский лидер.