Мальдивская республика договорилась с Индией о выводе ее военных из страны. Об этом сообщил президент Мальдив Мохамед Муиззу.

«Правительство Индии согласилось вывести индийских солдат», — сказал президент журналистам. «Мы также договорились создать комитет высокого уровня для решения вопросов, связанных с проектами по развитию», — привела его слова газета The Times of India. По словам Муиззу, эти вопросы он обсудил с индийскими властями в кулуарах 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ОАЭ. В правительстве Индии это заявление пока не прокомментировали.

Муиззу выиграл президентские выборы в октябре и 17 ноября был приведен к присяге. Одним из его предвыборных обещаний был вывод индийских военных с территории островной республики. Сразу после инаугурации он передал формальный запрос о выводе индийского контингента. По разным данным, на Мальдивах находятся 40-70 индийских военных.