В результате крушения фуникулера «Глория» в Лиссабоне, которое произошло в среду, погибли 17 человек, сообщает Associated Press.

Имена и гражданство жертв ЧП не раскрываются. Все погибшие — взрослые. Пострадал 21 человек.

Ранее сообщалось о 15 жертвах.

Накануне в среду фуникулер «Глория» сошел с рельсов, скатился по склону и на большой скорости врезался в здание.

Работа всех фуникулеров в Лиссабоне приостановлена для проведения проверки.

Фуникулер «Глория» работает с 1885 года и является одной из достопримечательностей города, популярных у туристов.