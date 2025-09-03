Фуникулер «Глория» в Лиссабоне, популярный среди туристов, сошел с рельсов. Как минимум три человека погибли, около 20 пострадали.

Как передает CNN Portugal со ссылкой на источник, троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Португальское издание SIC Noticias сообщило об одном погибшем. По данным SIC Noticias, авария произошла в 18:05 по местному времени.

Очевидцы рассказали изданию, что фуникулер потерял управление и врезался в здание с «огромной силой».