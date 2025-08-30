В Египте с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда. По данным Минздрава страны, три человека погибли, еще 54 — получили травмы.

Как уточнило ведомство в Facebook, поезд направлялся из Александрии в город Мерса-Матрух. Несколько вагонов сошли с рельсов в провинции Матрух на севере страны примерно в 15:30 по местному времени.

Издание Sada El-Balad пишет, что с рельсов сошли семь вагонов поезда. Два из них опрокинулись.

Из-за аварии было остановлено движение поездов на линии Матрух-Мохаррам-Бек. Управление железных дорог Египта задействовало краны для подъема поврежденных вагонов, а также инженерные бригады для устранения внезапного проседания грунта, из-за которого поезд сошел с рельсов.