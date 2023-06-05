Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в понедельник в районе города Голешов на востоке Чехии, вагоны сошли с рельсов, 10 человек получили ранения.

Как передает # со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Габриэла Нетопилова-Слуштикова.

«В результате столкновения пассажирского поездка с грузовиком 10 человек получили ранения, в основном, легкого характера, тяжелые ранения получил лишь водитель грузовика. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — сообщила она.

В свою очередь, Управление железных дорог республики сообщило в Twitter, что вероятной причиной аварии, в результате которой вагоны сошли с рельсов, стала невнимательность водителя грузовика. В поезде находилось около 50 человек. Отмечается, что движение на данном участке временно приостановлено, пассажиры поезда доставлены автобусом до ближайшей железнодорожной станции.