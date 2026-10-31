Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что прошлой ночью в столице произошел силовой захват Конституционного суда.

«В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша и насильственно захвачен конституционный государственный орган», — приводит слова Навроцкого местный интернет-портал Business Insider. Заявление президента зачитал глава его кабинета Павел Шефернакер.

Ранее Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских партий по конфликту вокруг Конституционного суда.

В Польше возникло напряжение из-за решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Мачея Берека. В результате у здания этого органа в последние недели регулярно проходят протесты. В ночь на 31 октября ситуация обострилась. К охране территории здания были привлечены дополнительные силы. Протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, между толпой и сотрудниками полиции произошли столкновения.