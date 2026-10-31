Иранская делегация прибыла в Катар для обсуждения предложений посредников по ядерной программе исламской республики. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Посредники представили предложения по ядерному досье, которые мы сейчас изучаем в рамках второго этапа», — приводит канал выдержки из интервью с главой иранского внешнеполитического ведомства. «Иранская делегация направилась в Доху, а мой помощник находится в Катаре для продолжения консультаций», — уточнил Арагчи.

Ранее саудовский телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что власти исламской республики сформировали специальные комитеты для обсуждения предложений по ядерной программе.