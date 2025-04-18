В рамках подготовки к визиту президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан прибудет большая делегация.
Об этом заявил заместитель председателя Торговой палаты Ирана Хусейн Пирмуаззин.
По его словам, Пезешкиан посетит Азербайджан вместе со 110 представителями частного сектора, бизнесменами и губернаторами Ардебиля и четырех северо-западных провинций страны.
По словам Хусейна Пирмуаззина, часть делегации приедет в Азербайджан до визита президента Ирана — 27 апреля.
Президента Ирана Масуда Пезешкиана будет сопровождать делегация в составе 110–120 человек.