В рамках подготовки к визиту президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан прибудет большая делегация.

Об этом заявил заместитель председателя Торговой палаты Ирана Хусейн Пирмуаззин.

По его словам, Пезешкиан посетит Азербайджан вместе со 110 представителями частного сектора, бизнесменами и губернаторами Ардебиля и четырех северо-западных провинций страны.

По словам Хусейна Пирмуаззина, часть делегации приедет в Азербайджан до визита президента Ирана — 27 апреля.

Президента Ирана Масуда Пезешкиана будет сопровождать делегация в составе 110–120 человек.