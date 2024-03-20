Власти Великобритании не намерены отправлять свои войска в Украину. Об этом корреспондентВеликобритания у ТАСС сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с Вооруженными силами Украины», — сказал он. В канцелярии Сунака уточнили, что сразу исключили возможность «полноценного военного развертывания» на Украине после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. При этом представитель британского премьера приветствовал усилия французского лидера по оказанию помощи Киеву.