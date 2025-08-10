На некоторых пляжах в Стране Басков на севере Испании запретили купаться. Причиной стало распространение морских симбиотических организмов, которых называют португальскими корабликами. Они похожи на медуз и уже ужалили десятки отдыхающих, пишет Mirror.

Отмечается, что только 7 августа семь человек были ужалены португальскими корабликами. Всего за последнюю неделю пострадали 36 человек.

В издании поделились, что нашествие португальских корабликов произошло после того, как на британском пляже были обнаружено несколько таких существ. Это вызвало беспокойство среди отдыхающих.

На этой неделе несколько человек потребовали медицинской помощи после того, как их ужалили португальские кораблики. Двоих из них отправили в больницу.

В Министерстве здравоохранения Страны Басков призвали избегать купания. Отдыхающих предупредили, что не стоит прикасаться к португальским корабликам. В случае укуса рекомендуется быстро обратиться в пункт оказания первой помощи и не чесать пораженный участок кожи, а промыть его морской водой. Также рекомендуется приложить к месту укуса лед.

Сейчас на пляжах в Стране Басков принят ряд мер, начиная от вывешивания желтого флага с отметкой «медуза», предупреждающего об их присутствии, и заканчивая полным запретом на купание, о котором сообщается с помощью красного флага.