В Одессе впервые после начала февральского вторжения России в Украину в 2022 году официально открылись пляжи. Долгое время ими было запрещено пользоваться из-за минной угрозы.

В начале российского вторжения украинские власти опасались морского десанта в город. На береговой линии были выставлены мины различных типов, пляжи были огорожены и снабжены предупредительными табличками.

Несмотря на это они использовались горожанами. Несколько человек в результате подорвались. Сейчас отличить официально открытый пляж от закрытого для посещения можно только благодаря дежурящим там спасателям, отмечает издание «Думская».

На открытых зонах для купания установлены сетчатые ограждения от морских мин. Выходить на пляж можно с 8 утра до 8 вечера. Сейчас открыты шесть зон, одна из них — для инвалидов. В репортажах с мест видно, что в местах отдыха есть таблички с указанием ближайшего укрытия.

Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от двух баллов, на береговых сооружениях людям находиться запрещено. (svoboda.org)