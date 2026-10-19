Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер объявил о выдаче нового ордера на арест фактического главы Кубы в 2006–2021 годах Рауля Кастро. Бывший первый секретарь кубинской Компартии и председатель Госсовета республики обвиняется в убийстве трех граждан и одного постоянного жителя США 30 лет назад, пишет cbsnews.com.

Речь идет об инциденте 24 февраля 1996 года над Флоридским проливом. Тогда кубинские ВВС сбили два гражданских самолета гуманитарной инициативы Brothers to the Rescue («Братская помощь») с четырьмя людьми на бортах: Карлосом Костой, Амандо Алехандре, Марио де ла Пеньей и Пабло Моралесом. Активисты, кубинские эмигранты в США, занимались тем, что спасли соотечественников, которые с риском для жизни пытались сбежать в Штаты на самодельных плотах.

Еще одному экипажу Brothers to the Rescue удалось спастись и засвидетельствовать, что их товарищи погибли в нейтральных водах. Официальная Гавана в ответ заявляла, что ее военные действовали в воздушном пространстве Кубы. Но Международная организация гражданской авиации и Организация американских государств встали на сторону Brothers to the Rescue и обвинили кубинские власти в нарушении международного права.

Рауль Кастро на тот момент занимал пост военного министра в правительстве своего брата Фиделя и, по мнению критиков, нес личную ответственность за инцидент 24 февраля 1996 года. Спустя 10 лет в интернет попала диктофонная запись, где предположительно Рауль рассказывал кубинским журналистам подробности той операции. В том же году Кастро-младший де-факто получил от тяжело больного старшего брата верховную власть на острове.

В мае 2026 года власти США официально предъявили уже бывшему главе Кубы обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан. Действующий президент республики Мигель Диас-Канель назвал документ «политическим маневром, лишенным каких-либо правовых оснований».

При этом 3 января 2026 года администрация Дональда Трампа создала прецедент, когда главу другого американского государства похитили и вывезли в США по местному ордеру на арест. Им стал экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро, похищенный из собственной резиденции вместе с женой. Соединенные Штаты разыскивали супругов Мадуро по обвинению в международной наркоторговле. (themoscowtimes.com)