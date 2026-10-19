Почему качество образования не должно зависеть от толщины родительского кошелька и может ли азербайджанская школа обеспечить детям из Баку и регионов действительно равные шансы на будущее?

Современное образование всё чаще сталкивается с противоречием, которое невозможно устранить красивыми заявлениями о доступности знаний. Формально дети могут учиться по единой государственной программе, получать школьные учебники и сдавать одинаковые экзамены, но фактически их стартовые возможности существенно различаются. Один ребёнок после уроков возвращается домой, где родители могут оплатить занятия с несколькими репетиторами, приобрести дополнительные учебные материалы и организовать спокойное место для подготовки. Другой вынужден рассчитывать преимущественно на то, что успеет усвоить в классе, потому что семейный бюджет не позволяет оплачивать дополнительные занятия. Оба ребёнка формально находятся в одной образовательной системе, однако условия, в которых они готовятся к будущему, уже неравны.

Особенно важно рассматривать эту проблему применительно к Азербайджану, где образование традиционно воспринимается семьями как один из главных инструментов социального продвижения. Для многих родителей диплом престижного университета означает надежду на более стабильную работу, достойный доход и возможность обеспечить детям лучшее будущее. Поэтому расходы на образование нередко становятся приоритетом даже для семей с ограниченными средствами. Родители отказывают себе в покупках, сокращают повседневные расходы, берут на себя дополнительную финансовую нагрузку, лишь бы ребёнок получил возможность поступить в университет. Само по себе стремление поддержать образование детей заслуживает уважения. Но возникает принципиальный вопрос: почему полноценная подготовка к поступлению зачастую воспринимается не как естественный результат школьного обучения, а как отдельная услуга, которую семья должна приобретать за собственные деньги?

Репетиторство нельзя автоматически считать признаком слабой школы. Дополнительные занятия могут помогать ребёнку восполнять пробелы, развивать способности, углублённо изучать предмет или готовиться к олимпиадам. Проблема начинается тогда, когда репетитор из дополнительной возможности превращается практически в обязательное условие конкурентоспособности. Если родители убеждены, что одних школьных уроков недостаточно для успешной сдачи вступительных экзаменов, доверие к системе образования неизбежно подвергается испытанию. Школа в таком случае рискует превратиться в место, где ученик проходит обязательную программу, а необходимые для реального экзамена навыки приобретает уже за пределами учебного заведения. Семья вынуждена оплачивать фактически два образовательных процесса: сначала государственный, затем дополнительный, без которого многие родители боятся оставлять ребёнка один на один с экзаменационной конкуренцией.

В этой ситуации особенно уязвимыми оказываются семьи с несколькими детьми, родители с невысокими доходами и домохозяйства, где единственный работающий взрослый обеспечивает потребности всей семьи. Если индивидуальные занятия по нескольким предметам требуют значительных ежемесячных расходов, разница между возможностями семей становится не просто заметной, а системной. Обеспеченные родители могут выбирать преподавателей, менять их при неудовлетворительных результатах, оплачивать пробные экзамены и образовательные курсы. Семьи с ограниченным бюджетом вынуждены определять, какой предмет важнее, сколько занятий они способны оплатить и от какой другой потребности придётся отказаться. В результате образовательная конкуренция начинает зависеть не только от способностей, усердия и мотивации ребёнка, но и от финансовых решений, которые принимает его семья. При этом ребёнок не выбирает, в каких экономических условиях родиться, однако последствия этого обстоятельства могут сопровождать его на протяжении всей дальнейшей жизни.

Разница между столицей и регионами добавляет к финансовому неравенству ещё одно измерение — территориальное. В Баку семьи, как правило, имеют более широкий выбор образовательных центров, преподавателей и специализированных курсов. Это не означает, что каждый столичный ученик автоматически получает качественное образование, а каждая региональная школа работает хуже. Однако доступность дополнительных ресурсов неодинакова. В небольших населённых пунктах выбор преподавателей по отдельным предметам может быть ограничен, а поездки на занятия в районный центр требуют времени и денег. Если ребёнку необходимы консультации по математике, физике, иностранным языкам или другим дисциплинам, родителям приходится решать не только финансовую, но и логистическую задачу. Онлайн-занятия частично снимают эту проблему, но предполагают наличие стабильного интернета, подходящего устройства и условий для самостоятельной работы. Поэтому цифровое образование способно сокращать территориальный разрыв, но без равного доступа к технологиям оно рискует воспроизводить ту же проблему в новой форме.

Масштаб образовательной системы Азербайджана показывает, насколько важна эта задача. По данным Министерства науки и образования, в 2025–2026 учебном году в стране работали 3946 общеобразовательных учреждений, а число школьников превышало 1,6 миллиона. В системе было занято более 130 тысяч педагогов. В Баку, по данным городского управления образования, в подведомственных ему 371 общеобразовательном учреждении обучались 530 988 школьников. Эти цифры говорят о масштабной инфраструктуре, которая уже существует и которую можно использовать для сокращения неравенства. Однако количество школ и педагогов само по себе не отвечает на главный вопрос: сколько учеников действительно усваивают программу, насколько своевременно выявляются пробелы в знаниях и получает ли ребёнок необходимую помощь до того, как отставание становится серьёзным? Официальная статистика описывает охват системы, но для оценки равенства возможностей нужны также сопоставимые данные о результатах обучения, доступности дополнительных занятий и различиях между городскими и сельскими школами.

Показательно, что проблема платного дополнительного образования в Азербайджане не нова. В исследовании Всемирного банка, посвящённом бедности и государственным расходам в стране, анализировались данные обследования домохозяйств за 2008 год. Авторы отмечали, что частные репетиторы играли заметную роль в подготовке к вступительным экзаменам в университеты и что такие расходы могли усиливать неравенство между обеспеченными и малообеспеченными семьями. По приведённым в исследовании расчётам, средние расходы на репетиторство могли потребовать от домохозяйств в нижних трёх доходных группах выделения примерно 30–50 процентов дохода на душу населения. Эти оценки относятся к историческому периоду и не должны восприниматься как описание нынешних цен или сегодняшнего положения семей. Но выявленный механизм сохраняет принципиальное значение: когда дополнительные занятия становятся важным условием поступления, финансовые возможности родителей способны влиять на образовательные результаты детей. Именно поэтому современные решения должны опираться на актуальные исследования, а не на предположения о том, что рынок репетиторства либо сам устранит пробелы, либо обязательно исчезнет после очередной реформы.

Не менее серьёзный вопрос связан с нагрузкой на самих школьников. Когда после нескольких уроков ребёнок отправляется к репетитору, затем возвращается домой и до позднего вечера выполняет задания, образование может превратиться в непрерывную гонку за результатом. Ученик теряет время на отдых, физическую активность, общение с семьёй и самостоятельные интересы. При этом большее количество занятий не всегда означает более глубокие знания: переутомление ухудшает концентрацию, а механическое решение типовых заданий способно вытеснять любознательность и самостоятельное мышление. Особенно опасна ситуация, когда родители оплачивают дополнительные занятия, но не могут оценить их реальную эффективность, а ребёнок вынужден демонстрировать успех, чтобы оправдать семейные расходы. Поэтому задача школы состоит не в том, чтобы конкурировать с репетиторами количеством часов, а в том, чтобы обеспечить системное усвоение программы, своевременную обратную связь и разумную учебную нагрузку. Родители должны иметь возможность поддерживать развитие ребёнка, а не превращаться в менеджеров бесконечной подготовки к экзаменам.

Выход из сложившейся ситуации не предполагает запрета репетиторства или обесценивания частного образования. Родители вправе выбирать дополнительные занятия, а преподаватели — предлагать профессиональные услуги в рамках законодательства. Однако государственная система должна гарантировать такой базовый уровень школьного образования, при котором платные занятия остаются возможностью углубить знания, а не вынужденной покупкой недостающего качества. Для этого необходимо расширять бесплатные консультации по ключевым предметам, организовывать школьные группы подготовки к выпускным и вступительным экзаменам, предоставлять ученикам доступ к качественным цифровым материалам и регулярно оценивать, какие темы вызывают наибольшие затруднения. Особое внимание следует уделять школам, где объективно сложнее привлекать квалифицированных педагогов, а также детям из малообеспеченных семей. При этом поддержка должна предоставляться прозрачно, исходя из образовательных потребностей, а не зависеть от личных связей родителей или способности добиваться внимания ответственных лиц.

Есть и другая сторона вопроса — профессиональное положение учителя. Нельзя требовать от педагога высокого качества преподавания, не создавая условий для подготовки к урокам, повышения квалификации и индивидуальной работы с учениками. Важно оценивать не только формальные показатели, количество отчётов или результаты разовых проверок, но и то, насколько дети понимают материал, умеют применять знания и постепенно становятся самостоятельными. Необходимо также исключать ситуации, при которых школьный учитель использует своё служебное положение для навязывания собственных платных занятий своим ученикам. Такие случаи нельзя объявлять повсеместными без доказательств, но риски конфликта интересов должны предупреждаться понятными правилами и доступными механизмами обращения. Качество государственного образования должно определяться результатами обучения и профессиональной ответственностью, а не тем, насколько успешно семья сумела организовать обучение за пределами школы.

В конечном счёте равенство образовательных возможностей не означает, что все дети должны получать одинаковые оценки или достигать одинаковых результатов. У школьников разные способности, интересы, темп усвоения материала и жизненные обстоятельства. Справедливость заключается в другом: ребёнок, который способен учиться и готов прикладывать усилия, не должен терять шанс на достойное будущее только потому, что его родители не могут оплатить нескольких репетиторов. Именно поэтому оценивать успех образовательной политики следует не исключительно по числу отремонтированных школ, внедрённых цифровых платформ или проведённых реформ, но и по тому, насколько уменьшается зависимость учебных результатов от дохода семьи и места проживания. Государственная статистика, в том числе материалы Государственного комитета статистики Азербайджана, позволяет отслеживать инфраструктуру и охват образованием; следующий шаг — последовательное измерение реальных результатов и различий между социальными группами.

Азербайджан располагает масштабной школьной сетью, большим педагогическим сообществом и опытом образовательных преобразований. Это создаёт основу для дальнейшего повышения качества обучения, но сама по себе инфраструктура ещё не гарантирует равенства стартовых возможностей. Главный критерий успеха — ситуация, при которой семья может оплачивать репетитора по собственному желанию, а не из страха, что без него ребёнок окажется в заведомо проигрышном положении. Если школьная программа действительно обеспечивает прочные знания, если слабые места обнаруживаются вовремя, а бесплатная помощь доступна и в Баку, и в регионах, потребность в обязательных дополнительных расходах будет снижаться естественным образом. В таком случае образование станет не соревнованием семейных бюджетов, а пространством, где талант, трудолюбие и стремление к знаниям получат реальную возможность проявиться. И тогда вопрос «может ли ребёнок получить полноценное образование независимо от доходов семьи?» перестанет быть риторическим и станет измеримым результатом государственной политики.

Агиль Гахраманов