В честь Международного дня кулинарии в Центре инклюзивного развития и творчества DOST, действующем при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, совместно с Бакинской кулинарной ассоциацией было организовано специальное мероприятие, сообщает «Зеркало».

В рамках мероприятия, проведённого при партнёрской поддержке Всемирной ассоциации кулинарных сообществ (Worldchefs) и компании «Azərsüd», состоялся специальный кулинарный мастер-класс с участием бенефициаров Центра.

Дети и подростки из уязвимых социальных групп под руководством профессиональных кулинаров приняли участие в приготовлении суши — традиционного блюда японской кухни.

В ходе мастер-класса участникам рассказали о важности здорового питания, принципах правильного питания и культуре приготовления пищи.

Мероприятие сопровождалось музыкальной программой. В исполнении квартета, состоящего из участников Центра и музыкантов камерного оркестра, прозвучали музыкальные произведения.

В завершение программы участникам были вручены сертификаты, а бенефициарам Центра — подарки.

Главной целью мероприятия стало содействие развитию кулинарных навыков детей, раскрытию их творческого потенциала, социальной интеграции и формированию инклюзивного общества.

Бакинская кулинарная ассоциация продолжает свою деятельность, направленную на продвижение принципов инклюзии, развитие кулинарной культуры и расширение участия профессиональных кулинаров в социальных инициативах.