В последнее время общество вновь активно обсуждает тему психиатрического учета и возможных изменений в законодательстве о психиатрической помощи. Главным предметом споров стали полномочия прокуроров, вопросы проведения обследований без согласия гражданина, а также границы вмешательства государства в личную жизнь человека. Однако за юридическими формулировками, поправками и публичными дискуссиями остается куда более глубокая проблема — положение людей с психическими расстройствами, оказавшихся без поддержки семьи, медицинской помощи и элементарной человеческой защиты.

Закон может определять порядок обследования, госпитализации и наблюдения, но он не отвечает на главный вопрос: что происходит с человеком после того, как он остается один на один со своей болезнью? Именно здесь начинается настоящая гуманитарная проблема, о которой общество предпочитает говорить значительно реже.

Для многих семей психическое расстройство родственника становится тяжелым испытанием. Нередко близкие годами пытаются справиться с ситуацией самостоятельно: следят за приемом лекарств, вызывают скорую помощь, ищут врачей, занимают деньги на лечение и одновременно стараются скрыть происходящее от окружающих. Причина такого поведения понятна — страх осуждения. В обществе по-прежнему распространены предрассудки, согласно которым психическое заболевание воспринимается не как медицинская проблема, а как позор семьи, результат плохого воспитания или повод навсегда поставить на человеке клеймо.

Из-за этого родственники часто избегают обращения за профессиональной помощью до последнего момента. Они боятся, что диагноз разрушит репутацию семьи, повлияет на учебу или работу человека, станет препятствием для брака и общения. В результате болезнь, которую можно было бы контролировать при своевременной терапии, усугубляется. Человек постепенно теряет связь с окружающими, становится изолированным, а его состояние может ухудшаться до критического уровня.

Особенно уязвимыми оказываются люди, оставшиеся без родителей, супругов или других родственников. Если семья больше не способна заботиться о человеке, а система социальной поддержки не успевает или не умеет его подхватить, он может оказаться в полном одиночестве. Вчера это был чей-то ребенок, брат, сестра или сосед, а сегодня — человек без документов, постоянного жилья, денег и доступа к лечению.

Безнадзорность людей с тяжелыми психическими расстройствами редко возникает внезапно. Обычно ей предшествует целая цепочка обстоятельств: хроническое заболевание, отсутствие регулярного лечения, конфликт в семье, потеря жилья, инвалидность, бедность, зависимость, отсутствие социальных работников и недостаток доступных медицинских учреждений.

Человек может не осознавать, что нуждается в помощи. Он способен потерять документы, забыть адрес, перестать ориентироваться во времени и пространстве. Иногда он не может объяснить, кто он, откуда пришел и куда ему возвращаться. В такой ситуации улица становится не выбором, а результатом отсутствия безопасной альтернативы.

Бездомность сама по себе резко ухудшает состояние здоровья. Человек не может соблюдать режим лечения, нормально питаться, спать в безопасном месте и регулярно посещать врача. Он сталкивается с насилием, кражами, голодом, переохлаждением и эксплуатацией. Его уязвимость становится очевидной для тех, кто ищет легкую жертву.

При этом важно понимать: психическое расстройство не делает человека опасным или неспособным к человеческому достоинству. Опасными могут быть отсутствие помощи, социальная изоляция, насилие и равнодушие. Нельзя превращать диагноз в оправдание жестокости со стороны окружающих.

Одна из самых серьезных проблем заключается в том, что человека с психическим заболеванием часто воспринимают не как гражданина, обладающего правами, а как обузу, проблему или объект, которого необходимо куда-то убрать. Если такой человек находится на улице, многие предпочитают просто пройти мимо. Одни считают, что он сам виноват, другие убеждены, что вмешиваться опасно, третьи достают телефон и начинают снимать происходящее.

Но за внешней растерянностью, странным поведением или бессвязной речью может находиться человек, который нуждается не в насмешке, а в медицинской и социальной помощи. Такая помощь не всегда означает принудительную госпитализацию. В зависимости от ситуации это может быть вызов бригады скорой помощи, обращение в социальную службу, восстановление документов, поиск родственников, временное размещение, консультация психиатра или сопровождение в медицинское учреждение.

Необходимо создавать систему, в которой человек не исчезает из поля зрения после выписки из больницы. Лечение не должно заканчиваться в тот момент, когда пациент покидает медицинское учреждение. Ему могут потребоваться социальный работник, поддерживаемое проживание, регулярный прием лекарств, помощь с трудоустройством и восстановлением контактов с семьей.

Особое измерение эта проблема приобрела с распространением социальных сетей. Камера смартфона превратила страдания уязвимых людей в источник дешевой популярности. Некоторые авторы намеренно находят людей с очевидными признаками психического расстройства, провоцируют их, задают издевательские вопросы, оскорбляют, преследуют и выкладывают запись в интернет.

Зрителю при этом предлагают воспринимать происходящее как юмор. Человека выставляют нелепым персонажем, а его растерянность, страх или эмоциональную реакцию — как развлекательное шоу. Чем сильнее провокация, тем больше просмотров, комментариев и виртуальных реакций. Но это не юмор. Это эксплуатация беспомощности.

Человек, который не способен адекватно оценить ситуацию или дать осознанное согласие на съемку, не должен становиться материалом для развлечения. Особенно безнравственно преследовать его, намеренно выводить из равновесия и затем использовать последствия этой провокации против него самого.

В подобных роликах нарушается сразу несколько принципов: право на достоинство, личную жизнь, безопасность и защиту от унижающего обращения. Даже если видео формально снято в общественном месте, это не означает, что автор получил моральное право превращать чужую болезнь в публичное зрелище.

Нельзя забывать и о зрителях. Каждый просмотр, лайк, репост и насмешливый комментарий повышает охват такого контента. Алгоритмы социальных сетей воспринимают активность как сигнал, что публикация интересна аудитории, и продолжают показывать ее новым пользователям. Таким образом, зритель оказывается не пассивным наблюдателем, а частью механизма распространения.

Иногда человек не снимает видео сам, но поддерживает его внимание и тем самым помогает автору получать новые просмотры. Это не означает, что вся ответственность лежит на обычном пользователе. Главные виновники — те, кто организует травлю и сознательно причиняет вред. Но общество должно научиться не поощрять подобные публикации. Не следует вступать в перепалку с автором, пересылать видео «для смеха» или оставлять комментарии, увеличивающие его популярность.

Гораздо правильнее пожаловаться на публикацию как на травлю, преследование или эксплуатацию уязвимого человека. Если в ролике присутствуют угрозы, насилие или намеренное причинение вреда, необходимо сохранить ссылку и другие доказательства, не распространять видео повторно и сообщить о происходящем в правоохранительные органы, администрации платформы или правозащитные организации. При непосредственной опасности для человека следует вызвать экстренную помощь.

Вопрос ответственности за издевательства над людьми с психическими расстройствами требует отдельного общественного и правового обсуждения. Не всякая отвратительная публикация автоматически подпадает под конкретную статью уголовного закона. В зависимости от обстоятельств речь может идти о хулиганстве, угрозах, причинении вреда здоровью, незаконном распространении персональных данных, клевете, нарушении неприкосновенности частной жизни или унижающем достоинство обращении.

Однако на практике уязвимый человек часто не способен самостоятельно написать заявление, собрать доказательства и довести дело до конца. Его слова могут не восприниматься всерьез, а факт психологического давления бывает трудно зафиксировать. Поэтому нужны не только более четкие нормы, но и понятный механизм их применения. Правоохранительные органы должны иметь возможность быстро реагировать на случаи публичной травли, преследования и эксплуатации людей, которые из-за состояния здоровья не могут защитить себя самостоятельно.

Важно также, чтобы ответственность не превращалась в формальность. Удаление ролика после общественного скандала не возвращает человеку достоинство и не устраняет последствия распространения. Видео могли скачать, сохранить и разместить на десятках других страниц. Пострадавший может продолжать сталкиваться с насмешками спустя месяцы и даже годы.

Решение проблемы невозможно свести только к ужесточению наказания. Наказание необходимо, но оно должно быть частью более широкой системы. Прежде всего требуется развивать доступную психиатрическую и психологическую помощь. Человек не должен ждать, пока его состояние станет критическим, чтобы попасть к специалисту. Важны ранняя диагностика, доступ к лекарствам, регулярное наблюдение и непрерывность лечения.

Не менее значима поддержка семей. Родственникам часто не хватает знаний, денег и элементарной информации о том, как действовать в кризисной ситуации. Им нужны консультации, группы поддержки, социальные службы и возможность получить передышку, не отказываясь от близкого человека.

Нужны и программы поддерживаемого проживания — формат, при котором человек живет не в полной изоляции и не на улице, а в безопасной среде с помощью специалистов. Такой подход позволяет сохранить максимально возможную самостоятельность и одновременно снизить риск повторного кризиса.

Школы, университеты, медицинские учреждения и средства массовой информации должны участвовать в просветительской работе. Обществу необходимо объяснять, что психическое заболевание — это не повод для стыда и не разрешение на унижение. Чем меньше будет страха и мифов, тем чаще люди станут обращаться за помощью вовремя.

Отдельное направление — обучение сотрудников полиции, скорой помощи, социальных служб и муниципальных учреждений. Они должны уметь распознавать психический кризис, разговаривать с человеком без агрессии и действовать так, чтобы не усугублять ситуацию. В некоторых случаях правильно сказанные слова и спокойное обращение могут предотвратить трагедию.

Отношение к людям, которые не могут защитить себя, показывает реальное состояние общества лучше любых официальных заявлений. Можно говорить о морали, традициях и уважении к старшим, но все эти слова теряют смысл, если беспомощный человек становится объектом травли и развлечения.

Человек с психическим расстройством не перестает быть человеком. Он сохраняет право на имя, личное пространство, медицинскую помощь, безопасность и уважение. Он не обязан соответствовать чужим представлениям о нормальности, чтобы заслуживать достойного обращения.

Сегодня особенно важно провести четкую границу между свободой выражения и правом на издевательство. Интернет не должен становиться территорией беззакония, где можно безнаказанно преследовать больного человека ради просмотров. Свобода слова не включает свободу унижать, провоцировать и превращать чужую беспомощность в популярный контент.

Государство обязано защищать тех, кто не может сделать это самостоятельно. Но ответственность лежит и на каждом из нас: не смеяться над унижением, не распространять подобные записи, не проходить мимо человека, которому нужна помощь, и не позволять диагнозу превращаться в приговор.

Настоящая гуманность начинается не с громких деклараций, а с простой реакции на чужую беду. Если человек оказался один на улице, растерян, напуган и беззащитен, ему нужны не камера и насмешки, а помощь. Именно по тому, как общество поступает с самыми уязвимыми, и определяется его подлинная цивилизованность.

Автор

Агиль Гахраманов