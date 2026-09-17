Ушла из жизни Алла Нуриевна Ахундова — выдающаяся азербайджанская поэтесса, переводчица, драматург, кинодраматург, человек большой культуры и редкого литературного дарования.

Есть люди, чьё имя со временем становится не только частью истории литературы, но и частью её живой памяти. Алла Ахундова принадлежала именно к таким творческим личностям. Её жизненный и литературный путь был неразрывно связан с Азербайджаном и Россией, с русским словом и азербайджанской духовной традицией. Родившись в Москве, она стала одним из тех редких мастеров, кому было дано глубоко почувствовать и передать русскому читателю красоту, своеобразие и внутреннее богатство азербайджанской литературы.

С Аллой Нуриевной нас связывало знакомство, которому исполнилось около двадцати лет. Мы познакомились в тот период, когда она работала над переводом на русский язык книги академика Гамлета Исаханлы «Контрасты». Тогда Алла Нуриевна побывала у нас в гостях, и эта встреча осталась в моей памяти как знакомство с человеком большой внутренней культуры, тонкого литературного вкуса и удивительного уважения к слову.

Впоследствии мы ещё не раз встречались — в Союзе писателей России, на поэтических вечерах, литературных встречах и различных культурных мероприятиях. Каждая такая встреча была для меня возможностью вновь соприкоснуться с её творческой индивидуальностью. Сегодня особенно дорого осознавать, что эти встречи стали частью общей литературной памяти, которую уже невозможно повторить.

Алла Нуриевна окончила Литературный институт имени А. М. Горького, затем Высшие сценарные курсы. Её первые стихи были опубликованы ещё в 1957 году. За десятилетия творческой работы она создала большое литературное наследие: писала стихи и прозу, работала в драматургии и кинематографе, создавала сценарии для художественных и анимационных фильмов. Среди её известных работ — сценарий фильма «Хлеб поровну», ставшего заметным произведением азербайджанского кинематографа. За вклад в искусство Алла Ахундова была удостоена Государственной премии Азербайджанской ССР, а в 1988 году ей было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР.

Но особое место в её судьбе занимал перевод. Для Аллы Ахундовой перевод никогда не был простой передачей слов с одного языка на другой. Это был глубокий диалог культур, требующий не только мастерства, но и внутреннего слуха, уважения к автору и способности почувствовать национальную душу произведения. Она переводила азербайджанскую поэзию и фольклор, произведения Низами, современные литературные тексты, а также произведения с других тюркских, восточных и славянских языков. Одной из особенно значимых её работ стал перевод на русский язык древнего тюркского эпоса «Книга Деда Коркута». Её переводческая деятельность открывала русскоязычному читателю двери в огромный и многогранный мир азербайджанской культуры.

Для меня, как для азербайджанской поэтессы, живущей и работающей в России, творчество Аллы Ахундовой имеет особое значение. Я особенно остро понимаю, насколько трудно сохранить в другом языке не только смысл произведения, но и его дыхание, национальный колорит, музыкальность, внутреннюю интонацию. Алла Нуриевна обладала этим редким даром. Она была человеком, который своим трудом десятилетиями соединял два литературных пространства, два языка, две культурные традиции.

Сегодня, когда мы прощаемся с ней, особенно ясно осознаёшь масштаб сделанного ею. За отдельными книгами, переводами, сценариями и стихотворениями стоит огромная жизнь, посвящённая литературе. И потому её уход — это утрата не только для азербайджанской и русской литературы, но и для всего культурного пространства, в котором встречаются наши народы и языки.

Уходят поколения, меняется время, появляются новые имена, но настоящее слово не исчезает. Оно продолжает жить в книгах, в памяти читателей, в голосах тех, кто приходит в литературу после нас. Именно так будет жить и слово Аллы Ахундовой.

Хочется выразить глубокие соболезнования родным и близким Аллы Нуриевны, её друзьям, коллегам, всем, кто знал и любил её творчество.

Скорбим и склоняем голову перед светлой памятью большой поэтессы Азербайджана и России — женщины, которая своим словом и всей своей жизнью соединяла две страны, два языка и две культуры в своём большом сердце.

Пусть её имя останется в истории литературы, а её книги, стихи и переводы продолжают жить, напоминая будущим поколениям о силе настоящего слова и о духовных мостах, которые строит литература.

Светлая и вечная память Алле Нуриевне Ахундовой.

От имени Московского отделения Союза писателей Азербайджана.

С глубоким уважением —

Афаг Шихлы.