В Русском доме в Баку состоялся литературно-музыкальный вечер «Тень города» с презентацией книги журналиста, писателя и драматурга Анары Ахундовой и выставкой картин актрисы, музыканта и художника Ильмиры Одинаевой, сообщает #.

Кроме того, в качестве почетного гостя на мероприятии выступил солист Азербайджанского государственного академического музыкального театра Фируз Мамедов.

Во время вечера гости услышали истории из нового сборника «Тень города» в исполнении их автора. Литературные произведения прозвучали под аккомпанемент рояля в исполнении Ильмиры Одинаевой.

«Тень города» — это сборник коротких рассказов, которые объединяет негласная тема города, детства, ностальгических воспоминаний автора. В сборник вошли 33 работы, написанные в разное время, в разных странах. Анара Ахундова посвятила книгу светлой памяти своей бабушки – балерине, артистке Азербайджанского театра оперы и балета имени М. Ф. Ахундова Эльмире Велиевой.

Гости мероприятия также смогли ознакомиться с коллекцией картин кисти Ильмиры Одинаевой, выставка которых была приурочена к литературно-музыкальному вечеру . В экспозицию вошли работы, написанные в разное время и связанные с важными событиями, которые произошли в жизни талантливой разносторонней артистки.

Настоящим сюрпризом мероприятия стало выступление Фируза Мамедова, который в завершении вечера исполнил одно из самых любимых музыкальных произведений всех бакинцев – песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».